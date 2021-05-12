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Polisten haberler..

12 Mayıs 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:50
Polisten haberler..
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İZİNSİZ KAZI YAPMAK (GELİŞME)         

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10.05.2021 tarihinde, Bostancı’da meydana gelen yetkili makamdan izinsiz kazı yapmak suçundan aranmakta olan M.E.(E-53) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 11-12.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Polisiye OlaylarPolis HaberleriPolis Basın Bülteni
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