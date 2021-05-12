Polisten haberler..

İZİNSİZ KAZI YAPMAK (GELİŞME)

10.05.2021 tarihinde, Bostancı’da meydana gelen yetkili makamdan izinsiz kazı yapmak suçundan aranmakta olan M.E.(E-53) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 11-12.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.