Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

03.07.2021 tarihinde, Çatalköy’deki ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan İbrahim HARMANCI’nın (E-70) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

04.07.2021 tarihinde, Girne’de Z.A.D. (E-27), ev arkadaşına ait kredi kartını çaldıktan sonra konu kart ile farklı ATM’lerden toplam 4000 TL nakit parayı çekmek suretiyle tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET



06.07.2021 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne’de A.M.B.H.(E-22)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramda yeşil reçeteye tabii toplam 546 kapsül hap bulundurarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantılı olarak K.H.(E-21) ve Y.M.Y.E.M. (E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.