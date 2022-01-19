Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

18.02022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Cemaliye AYDIN (K-51) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

18.01.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüseyin KARAÇETE (E-70) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

17.01.2022 tarihinde, Gazimağusa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin BENER (E-70)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “akciğere emboli atması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE KASTİ HASAR(GELİŞME)

16.01.2022 tarihinde, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, tartışma çıkarıp huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle mekanda görevli güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarılmasına sinirlenerek, aracını güvenlik görevlileri üzerine öldürmek kastıyla sürüp adam öldürmeye teşebbüs ettikten sonra, aracı ile barın camdan mamul kapısına kasten çarpıp cam kapı ve bar içerisindeki muhtelif eşyaların kırılmasına ve beş kişinin yaralanmasına sebep olan G.Ç.(E-38), 18.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HİLE İLE HIRSIZLIK

2021 Yılı Kasım ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir elektronik dükkanında çalışan M.D.(E-47)’nin, tamirat bedeli 200 TL olan mikro dalga fırını çalıştığı iş yerinde tamir ettirmeyip başka bir yerde tamir ettirdikten sonra, kendi iş yerine yalan beyanda bulunarak hile ile müşteriden 800 TL nakit para alıp 200 TL’sini söz konusu diğer yere ödedikten sonra, geriye kalan 600 TL’yi hile ile çaldığı tespit eidlmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.