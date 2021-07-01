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1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
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Polisten haberler..

1 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

01 Temmuz 2021 Perşembe 11:57
Polisten haberler..
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HIRSIZLIK

14.02.2021 tarihinde, Bafra’da, bir şirkete ait inşaat alanı içerisinden toplam 1.610 TL değerindeki, pvc bahçe telleri çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.B.(E-33) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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EV YANGINI

01.07.2021 tarihinde saat 03.50 sıralarında Aydınköy'de sakin Gökhan SARAÇ'a ait ikametgahın üst katında bulunan klima motorunun arıza yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu ikametgahın teras kısmında bulunan tahtadan ve kiremitten yapılmış çardak kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 30.06.2021 - 01.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 8 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye
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