Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

07.01.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne'de sakin Havva SALCI (K-68), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK (GELİŞME)

31.12.2021-02.01.2022 tarihlerinde arasında Girne’de, Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Rızkı Eczanesi isimli iş yerinin açılarak içerisinden muhtelif ilaçlar ile nakit para çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada konu meselede zanlı olarak tespit edilen H.Z.(E-33) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.