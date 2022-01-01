Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

31.12.2021 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Fuat FUAT(E-87) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

27.02.2021-09.03.2021 tarihleri arasında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir restorantta çalışan M.K.(E-24)’nin, müşterilerden temin ettiği 3.197 TL nakit parayı restorant muhasebesine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs 31.12.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

31.12.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Büyükkonuk’da Taşocakları Mevkii’nde, Tayfun DORU’nun kullanımında bulunan araçta seyir halinde meydana gelen elektrik arızasından dolayı bir yangın çıktı. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu konu araç tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.