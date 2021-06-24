Polisten haberler..

Hırsızlık



Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.Y.(E-45) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket ve yasal emirlere riayetsizlik

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 23-24.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 25 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; 1 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.