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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Polisten haberler..

24 Haziran 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

24 Haziran 2021 Perşembe 10:09
Polisten haberler..
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Hırsızlık

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22.06.2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da Acı Badem Sokak üzerinde bilet satışı yapmakta olan Hasan OKUR’a ait 6800 TL nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.Y.(E-45) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket ve yasal emirlere riayetsizlik

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 23-24.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 25 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; 1 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
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