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Polisleri kandırmaya çalıştı

Lefkoşa’da yaptıkları kaza sonrası polisleri başkasının kimliğine bürünerek kandırmaya çalışan zanlılar İbrahim Alan Isaa ve Emmanuel Chawa Dıngba tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:21
Polisleri kandırmaya çalıştı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da yaptıkları kaza sonrası polisleri başkasının kimliğine bürünerek kandırmaya çalışan zanlılar İbrahim Alan Isaa ve Emmanuel Chawa Dıngba tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

BAŞKASININ PASAPORTUNU GÖSTERDİ

İbrahim Alan Isaa 11 Ağustos 2020 tarihi, saat 10.20 sıralarında FU 424 plakalı araç ile bir trafik kazasına karıştı. Isaa daha sonra olay yerine gelen emniyet güçlerine cep telefonundan Emmanuel Chawa Dıngba ait Nijerya pasaportunu ve yine Dıngba’ya ait ehliyet yenileme makbuzunu gösterdi.

Çizilen krokiye ve Dıngba adına düzenlenen yazılı dava tebliğine imza atan Isaa’nın resmi evrak sahteleme, evrak sahteleme, sahte davranışla kayıt temini ve bir belgede adı geçenin kimliğine bürünme suçlarını işlediği tespit edildi.

2 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR

Isaa suçüstü bir şekilde yakalanırken, Dıngba Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandı.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alan IsaaEmmanuel Chawa Dıngba
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