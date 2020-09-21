Polisiye Kısa Kısa

BASIN BÜLTENİ

VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK



YANGIN

20.09.2020 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Mehmetçik’de sakin Mustafa ŞANLIER’e ait ikametgahın avlusu içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönüm alan içerisinde bulunan kuru otlar, su hortumu, briketten yapılmış ambar içerisindeki muhtelif giyim eşyaları, hurda araç parçaları ve 8 adet saç yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

PGM – BASIN SUBAYLIĞI