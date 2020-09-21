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Polisiye Kısa Kısa

VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK  

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:00
Polisiye Kısa Kısa
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BASIN BÜLTENİ

VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK  

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            20.09.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gönyeli’de Efsane Sokak üzerinde M.D.          (E-49) ve M.D. (K-62) bir taraf olup S.D.(K-36) ile aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada M.D. araç içerisine koymak için ittiği S.D.’nin sol elini araç kapısına sıkıştırıp sol el bileğinin eklem yerinden çatlamasına ve sol el orta parmak tırnağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN
            20.09.2020 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Mehmetçik’de sakin Mustafa ŞANLIER’e ait ikametgahın avlusu içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup,  çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönüm alan içerisinde bulunan kuru otlar, su hortumu, briketten yapılmış ambar içerisindeki muhtelif giyim eşyaları, hurda araç parçaları ve 8 adet saç yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

                                                                                  PGM – BASIN SUBAYLIĞI 

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Son Güncelleme: 21.09.2020 12:10
Anahtar Kelimeler:
Polisiye
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