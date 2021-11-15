Polisiye haberler

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK

Kasım 2021 ayı içerisinde Tuzla- Gazimağusa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen A.B.Ç.(E-20), A.C.Y.(E-20) ve C.S.(E-20) tutuklanmıştır.

Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamalarında; Ferdi Mustafa SOYER’e araç içerisinden 1 adet şapkayı, İlgi SOYER’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Murat AKGÜN’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Gülsen NADİROĞLU’na ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Karakaş ÇAKIROĞULLARI’na ait araç içerisinden ise 2 adet güneş gözlüğü,1 adet bayan parfümü ile 10.000 TL nakit parayı çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH KULLANMA, HAYVAN ÖLDÜRME VE MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK

14.10.2021 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Taşpınar’da, A.M.(E- 65), avlusunda bulunan tavşan ve tavuk kümeslerine saldırdığı gerekçesi ile tasarrufunda bulunan av tüfeği ile bir şahsa ait olan iki köpeğe ateş edip, birisinin ölmesine diğerinin ise yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ AVLANMA

14.11.2021 tarihinde, ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, Yuvacık’ta, baraj ve göletlerden 500 metre uzaklıkta avlanması gerekirken iki kişinin Yuvacık Barajı yakınlarında kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

14.11.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Akova’da eski çöplükte yaklaşık 15 dönümlük alan içerisinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 150 genç selvi ağacı ile 50 genç çam ağacı yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

17.11.2021 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Beni Bellard ISHIMWE (E-27), 14.11.2021 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.