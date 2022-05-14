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Polisin ‘dur’ ihtarına uymamışlardı... Aranan 1 kişi daha tutuklandı

Boğaz bölgesinde meydana gelen ‘Katle teşebbüs’ , ‘Kanunsuz atesli silah tasarrufu’ , ‘Polisin dur emrine uymama’ suçlarından tutuklanan Fırat Tuğalp ve Muhammet Mavideniz’in ardından aranmakta olan iki kişiden biri olan zanlı Mehmet Kırlar’da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:25
Polisin ‘dur’ ihtarına uymamışlardı... Aranan 1 kişi daha tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Boğaz bölgesinde meydana gelen  ‘Katle teşebbüs’ , ‘Kanunsuz atesli silah tasarrufu’ , ‘Polisin dur emrine uymama’ suçlarından tutuklanan Fırat Tuğalp ve Muhammet Mavideniz’in ardından aranmakta olan iki kişiden biri olan zanlı Mehmet Kırlar’da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru Enver Kasap olayla ilgili olguları aktardı. Kasap, 12 Mayıs akşam saat 22.30 raddelerinde rutin kontroller sırasında meydana geldiğini söyledi. FM 849 plakalı Van aracın durmayarak Dikmen Taşkent istikametine kaçtığını ifade eden Polis Enver Kasap, araçtakilerin arka camı kırarak polis aracına kriko, cam şişe, testere ve makine parçalarını attığını, takibe devam eden polis aracına 3 el ateş açıldığını kaydetti. Polis, zanlıların daha sonra ormanlık alana kaçtığını, Taşkent-Haspolat tarafından doğru gittiklerini söyledi. Polis, zanlıların aracı toprak alanına park edip yaya kaçmaya başladıklarını açıkladı. Polis, koşarak kaçmaya çalışan zanlılardan Fırat Tuğalp’ın makul kuvvet kullanılarak yakalandığını açıkladı. Polis, Mavizdeniz’in ise Haspolat bölgesinde yakalandığını ifade etti. Kaçan 2 kişinin arandığını ve aranan zanlı Mehmet Kırlar’ın da tespit edilip tutuklandığını aktardı.

Polis memuru Kasap,  olayda kullanılan silahın hala bulunmadığını ifade etti. Kasap, olay yerinde geniş çaplı soruşturma yapılacağını kaydederek zanlının ilk etapta 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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