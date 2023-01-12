banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi…
Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi…
Bakan Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak
Bakan Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarında değişiklik...
Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Son Dakika
Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Öztürkler: Ülke Güvenliği ve Huzuru Önceliğimiz Olmaya Devam Edecek
Öztürkler: Ülke Güvenliği ve Huzuru...
Tek kullanımlık plastik ürünler de yasaklanıyor
Tek kullanımlık plastik ürünler de...
banner405

Polisi darp eden şahıs mahkemeye çıktı!

12 Ocak 2023 Perşembe 13:46
Polisi darp eden şahıs mahkemeye çıktı!

 Polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır Hareket suçlarından tutuklanan zanlı Ali İnal mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı. Polis, zanlı Ali İnal’ın Polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır Hareket" suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11.01.2023 tarihinde saat 17:35 raddelerinde Ercan Havalimanında X-ray cihazının bulunduğu yerde Türkiye Ankara&#39;da sakin Ali İnal’ın (E- 46) nefesinde 97 promil alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu esnada orada görevli polis memuru Tezel Yıldıran’ın kendisini elektronik sigaraları yurtdışına çıkarmaması ve gümrüğe teslim etmesi konusunda uyarması üzerine Ali İnal’ın yüksek bir sesle bağırıp çağırıp el kol hareketleri yaparak"Burası da Türkiye
Cumhuriyetidir. Ben hiçbir yere gitmem sigaralarımı vermem" deyip uygunsuz tavır harekette bulunup rahatsızlık yaptığı esnada Polis çavuşu M.Ç., PM A.B. ve PM A.R.U.’nun gelip kendisine Ercan Güvenlik Karakoluna gelmesini söylemeleri üzerine "Beni bir yere götüremezsiniz" kendisini yerlere atması üzerine adı edileni yerden kaldırmaya çalışan Polis çavuşu M.Ç’yi iki eli ile yüzünü çizip her iki eli ile ayaklarından çekerek yüz üstü yere düşürmek suretiyle sol el baş parmağının ezilmesine neden olarak darp edip polisi görevinden men ettiğini anlattı. Polis, zanlı Ali İnal’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlının turist statüsünde KKTC'de bulunduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,zanlının 7 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Sahte para ile alışveriş yaptılar
Sahte para ile alışveriş yaptılar
Asayiş Ve Trafik Denetimleri Sürüyor
Asayiş Ve Trafik Denetimleri Sürüyor
2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...
2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Teminatla tutuksuz yargılanacak
Teminatla tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Resim paylaşmak suretiyle av yasasına aykırı hareket
Resim paylaşmak suretiyle av yasasına aykırı hareket
Girne'de Perfect Garden'da yangın
Girne'de Perfect Garden'da yangın
Trafik denetimlerinde 241 sürücü aleyhine yasal işlem, 13 araca trafikten men...
Trafik denetimlerinde 241 sürücü aleyhine yasal işlem, 13 araca trafikten men...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim