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Polise sahte kimlik gösterdi

19 Haziran 2021 Cumartesi 12:29
Polise sahte kimlik gösterdi
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16 Haziran saat 00:10 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde polisin trafik kontrolü yaptığı sırada, başkasına ait sürüş ehliyetini görevli polise verip, işlediği trafik suçu nedeniyle sahte kayıt yapan I.T.O.M. (E-26) tutuklandı.
Adı edilen dün tespit edilerek polis tarafından yapılan soruşturmasında yine kendisini bir başkası olarak tanıtıp, başka bir şahsa ait pasaportu görevli memura vererek başkasının kimliğine büründüğü tespit edildi. Adı edilen tutuklandı.

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