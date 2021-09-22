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Patlayıcı madde zanlısı tutuksuz yargılanacak

22 Eylül 2021 Çarşamba 17:27
Patlayıcı madde zanlısı tutuksuz yargılanacak

Tasarrufunda patlayıcı madde sınıfına giren 13 bin 364 adet madde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

Umuma açık bir alanda tasarruflarında bulundurdukları patlayıcı madde sınıfına giren maddeleri kullanımlarındaki araç içerisinden dışarıya atıp patlatan ve şikâyet üzerine tutuklanan 4 kişi aleyhine başlatılan soruşturma sonucu mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Seyit Yeğen (E-40) 21.09.21 tarihinde tutuklandı.

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Adı edilenin ayni gün Alaniçi köyünde bulunan ikametgahında yapılan aramada muhtelif marka ve ebatlarda patlayıcı madde sınıfına giren toplam 13 Bin 364 adet plastik torpil, topaç, meşale ve tabanca mantarı bulunarak emare alındı.

Zanlı ayni gün gönüllü bir ifade vermek suretiyle suçunu kabul etti.

Bugün 22.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde patlayıcı madde tasarruf, taşıma ve satışa arz etme suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarıldı. Yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 20 bin TL nakdi teminat ödemesi, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Seyit Yeğen
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