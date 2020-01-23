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Parasını aldı koçanı devretmedi!

Parasını aldı koçanı devretmedi!

23 Ocak 2020 Perşembe 19:32
Parasını aldı koçanı devretmedi!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tutuklu bulunan iş adamı Mehmet Eminoğlu’na Ronge Rover aracını takas karşılığında vermesine rağmen koçan işlemlerinin gerçekleştirilmemiş olmasını fırsat bilip, aracının karşılığını almadığına dair mahkemeye başvurup, yalan beyanda bulunan Duygu Ballı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Bülent Hapçı, zanlının Ronge Rover aracını takas karşılığında Mehmet Eminoğlu’na verip karşılığında araç almasına rağmen, mahkemeye başvurarak aracın geri talep ettiğini, araç karşılığında herhangi bir karşılık almadığına dair beyan verip uydurma tanıklık yaptığını söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Hapçı, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet EminoğluDuygu Ballı
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