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Panashe Nyagato 2 hafta cezaevinde kalacak!

Lefkoşa’da çalınan bisikletini bulmak için başkasının evine izinsiz girip balkondaki bisiklete onun olup olmadığını anlamak için bakan zanlı Panashe Nyagato tutuklanmasının ardından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:34
Panashe Nyagato 2 hafta cezaevinde kalacak!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Panashe Nyagato mülke tecavüz ve ikamet izinsiz KKTC'de ikamet etmek suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 31.08.2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "mülke tecavüz" meselesi ile ilgili olarak 02.09.2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklanmış olan Lefkoşa'da sakin Panashe Nyagato'nun yapılan muhaceret kontrolünde 23 Aralık 2016 tarihinden itibaren toplamda 1715 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının ilgili tarihte, 9 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu ikametgâhın kapısını çalıp, evin balkonundaki bisikletin çalınan bisikleti olup, olmadığını görmek için izinsiz girip, evden ayrıldığını anlattı.

Polis, şikâyetin geri çekildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC'de yasal statüsü olmadığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 14 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Panashe NyagatoMÜLKE TECAVÜZIzinsiz Ikamet
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