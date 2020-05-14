Özdilaver tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 17 Nisan 2020 tarihinde 20 gram kokain ve 20 gram hintkeneviri ithal ve tasarruf meselesinde teminata bağlanmasına rağmen uslanmayarak 21 gün sonra bu sefer Girne’de tasarrufunda 10 gram kokain ile yakalanan zanlı Danyal Özdilaver bugün teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 8 Mayıs 2020 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Boğazköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen zanlı Danyal Özdilaver’in üzerinde yapılan aramada, 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde olan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek tahkikatın henüz tamamlanmamasına rağmen etki etme olasılığı bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.