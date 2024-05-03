Gönyeli'de ve Güzelyurt-Girne ana yolunda dün gece meydana gelen trafik kazalarında üç kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

Polis bültenine göre, Gönyeli’de bugün 01.30'da Ahmed Reda Ibrahim Kotb Hassaballa (E-21), MH 409 plakalı salon aracıyla yolda seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce yola giriş yapması sonucu, o esnada caddede 236 miligram alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyreden Hüseyin Gündüz (E-25) yönetimindeki PT 770 plakalı panelvan aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan PT 770 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Gündüz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.

MH 409 plakalı araç sürücüsü Ahmed Reda Ibrahim Kotb Hassaballa ise sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

-Güzelyurt-Girne yolundaki kazada iki sürücü de yaralandı

Öte yandan dün gece 20.00'de Güzelyurt-Girne ana yolunda Kudret Ömürlü (K-58) yönetimindeki UH 279 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada karşı istikametten gelen Pembe Haşimoğlu (K-35) yönetimindeki PB 053 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.