Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanında x-ray cihazından geçerken valizinde içerisinde uyuşturucu olan metal öğütücü tespit edilen Umut Can Bozok bugün mahkemeye yeniden çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru İbrahim Bulak mahkemede olguları aktardı. Polis, 30 Nisan 2024 tarihinde saat 20.15 sıralarında Ercan Havalimanında, giden yolcu salonu girişinde bulunan x-ray cihazından geçmekte olan Umut Can Bozok’un valizinde metal öğütücü tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının valizinde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet Amsterdam marka metal öğütücü ve sarma sigara kağıdı bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Emarelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.