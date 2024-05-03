Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Portekiz pasaportuyla Ercan Havaalanında chekin işlemi yaptırdıktan sonra ülkeden çıkış yapan ve birkaç saat sonra İstanbul’da tespit edilerek KKTC’ye gönderilen İranlı Shirin Mehdi Hosseinabad bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru İbrahim Bulak zanlının “başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 30 Nisan 2024 tarihinde saat 02.55 raddelerinde Ercan Havalimanında Belçika’ya gitmek maksadı ile ismini bilmediği erkek bir şahıstan 10 bin Euro karşılığında temin etmiş olduğu Iara Sofıa Dıas Amaral adına düzenlenen Portekiz pasaportlarıyla chekin işlemi yaptırdığını, daha sonra kendi pasaportuyla ülkeden çıkış yaptığını söyledi

Polis, Türkiye’ye giden zanlının İstanbul Havaalanında muhaceret polisi tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, İstanbul polisinin zanlıyı aynı gün saat 17.30 sıralarında ülkeye geri gönderdiğini açıkladı. Polis memuru, pasaportun İstanbul polisi tarafından emare alındığını, ülkeye gönderileceğini dile getirdi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.