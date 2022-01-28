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Osato Mercy Efeovbokhan 5 gün poliste kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Osato Mercy Efeovbokhan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ocak 2022 Cuma 13:40
Osato Mercy Efeovbokhan 5 gün poliste kalacak

Kamalı Haber

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, 26.01.2022 tarihinde saat 20:15 raddelerinde, Lefkoşa'da, Ortaköy Bölgesi’nde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından 13 Sokak'ta şüpheli bir şekilde seyir halinde tespit edilen ZLZ 204 plakalı Ford Fiesta marka kiralık salon araç kontrol edilmek için durdurulmuş olup, müteakiben, aynı polis ekibi tarafından ZLZ 204 plakalı araç sürücüsünün Lefkoşa'da sakin zanlı Osato Mercy Efeovbokhan (K-27) olduğunun tespit edilmesi üzerine, adı edilenin üzerinde ve konu araçta yapılan kontrolde, zanlının tasarrufunda bulunan kendisine ait kahverengi renk küçük el çantası içerisinde beş ayrı paket halinde dıştan foil kağıdı içinde bulunan tuvalet kağıdı parçasına sarılı yaklaşık 8 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edilmiş olup zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, aynı gün, zanlının kalmakta olduğu Marmara Lefkoşa adresindeki ikametgahında 22:45-23:00 saatleri arasında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak, zanlıdan yapılan soruşturmalarda, söz konusu tasarrufunda bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri, 26.01.2022 tarihinde Lefkoşa’da aranan isimli bir şahıstan 5 paket olarak aldığı ve bu şahsın yönlendirmesiyle başka şahıslara satacağını itiraf ettiğini belirtti. Polis, ayrıca zanlının yine aynı şahıstan 26.01.2022 tarihinde 6 paket olarak aldığı ve 300 TL karşılığında yönlendirileceği kişilere vereceğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aranan şahıs ve emarelere etki edebileceğinden 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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