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Orman evi, çevre telleri ve yol çalışmalarının izinsiz olduğu belirtildi

27 Haziran 2022 Pazartesi 23:58
Orman evi, çevre telleri ve yol çalışmalarının izinsiz olduğu belirtildi

(27-06-2022…MHA) 21.06.22 tarihinde, 13.00 – 14.00 saatleri arası Tatlısu – Ağıllar köyleri arasında, zanlı 2 H.K’a ait orman evinde, yanında çalışmakta olan Gazimağusa sakini zanlı 1 A.Ş ’in kullanımındaki zanlı 2’ ye ait plakasız ve kayıtsız kepçe ile ova yollarını temizlemekte olduğu bir esnada aküde meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın çıkmış ve yangın rüzgârın etkisiyle yakındaki ormana sirayet etmişti.

Kısa sürede yayılan yangın sonucu yaklaşık 20 bin dönümlük orman alanı ve ova yolunu temizlemeye çalışan kepçe yanarken yangına müdahale eden uçak, helikopter ve insan gücü yangını söndürmeyi başaramamış, yangının 4. gününde yağan şiddetli yağış sonucu yangın ancak söndürülebilmişti.

Sürdürülen tahkikat sonucunda yangının çıkmasında ihmali olduğu görülen kepçe operatörü zanlı 1 A.Ş ayni gün, orman evi sahibi zanlı 2 H.K ise 22.06.22 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmış ve ayni gün çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün ve 23.06.22 tarihinde ise 4 gün olmak üzere haklarında toplam beşer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süresi içerisinde rahatsızlanan zanlı bir geceyi hastanede geçirirken, rahatsızlığının artmasıyla kaldırıldığı Lefkoşa devlet hastanesinde bugün itibarıyla kendisine anjiyo yapıldığı, durumunun iyi olduğu belirtildi.

ORMAN EVİ SAHİBİNE GIYABINDA 1 GÜN TUTUKLULUK VERİLDİ

4 gün tutukluluk emrinin sona ermesiyle bugün yeniden yargıç huzuruna çıkması gereken zanlı 2, geçirmiş olduğu anjiyo nedeniyle gıyabında yapılan tutukluluk duruşmasında hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

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KEPÇE OPERATÖRÜ ZANLI, 1 TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE TEMİNATA BAĞLANDI

Zanlı 2, bugün “ihmalkarlık sonucu yangına sebebiyet vermek” suçlamasıyla öğle saatlerinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve yargılanmada hazır bulunmayı temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek üzere polis memuru Tevfik Çavuş’ u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 21.06.22 tarihinde saat 13.00 – 14.00 saatleri arasında, Tatlısu – Ağıllar köyleri arasında bulunan ormanlık alan içerisinde zanlı 1’in, zanlı 2’ye ait orman evi yakınında yine zanlı 2’ ye ait kayıtsız, plakasız bir kepçe ile orman evinin yollarını temizledikten sonra bahse konu kepçeyi yol içerisinde park ettiğini, yeterli emniyet tedbirini almaması sonucu kepçenin akü kablolarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldiğini söyledi.

Çıkan yangının rüzgârın etkisiyle yol kenarından ormana sirayet ettikten sonra geniş bir alana yayıldığını belirten tanık, şu ana kadar elde edilen bilgilere göre yaklaşık 20 bin civarında orman alanı ile zanlı 1’in kullandığı kepçenin tamamen yandığını söyledi.

ORMAN EVİ, ÇEVRESİNDEKİ TELLER VE YOL TEMİZLİĞİ İZİNSİZ YAPILDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Sürdürülen soruşturmada, zanlı 2’ ye ait olduğu belirtilen orman evinin ve çevresindeki tellerin konu yere izinsiz inşa edildiği,  orman yolunun kepçe ile temizlenme konusunda da zanlı 2’nin izni bulunmadığını belirten tanık polis bu yönde ilgili merciler nezdinde araştırma ve inceleme başlatılacağını söyledi.

Mesele ile ilgili tahkikatın sürmekte olduğunu ancak zanlı 1’in etki edeceği kısmının tamamlandığına dikkat çeken tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla T.C vatandaşı olup KKTC’ de çalışma izniyle bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 30 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 100 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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