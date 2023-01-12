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Ölümlü kazada karar açıklandı!

12 Ocak 2023 Perşembe 13:27
Ölümlü kazada karar açıklandı!

 Güzelyurt- Lefke anayolunda meydana gelen ölümlü kaza meselesi ile ilgili olarak yargı süreci tamamlanan 25 yaşındaki Hatip Sanmaz’ın aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği en ağır suçun Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olmak suçu olduğunu, 7 yıla kadar hapis cezası ile asgari ücretin 50 katına kadar para cezası öngördüğüne değindi. Soytaç, ülkemizde altyapı yetersizliği olsa da ölümlü trafik kazalarının oluş nedenlerinin başında alkol, sürat ve dikkatsizlik geldiğini kaydetti. Soytaç, ölümlü kazalarının telafisi imkansız acılara neden olduğunu belirtip, bu tür suçları işleyenlere kamu yararı gereği ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Yargıç Murat Soytaç Kararda şu sekilde değerlendirem yaparak kararı açıkladı.
Soytaç: “Sanık, kazanın ardından olay yerinden ayrılmayarak sözlü beyanları ile tahkikata ışık tutmuş mahkeme huzurunda da suçlarını kabul ederek adaletin tecellisine katkı koymuştur. Sanığın adaletin tecellisine yönelik olumlu katkısını ceza takdirinde lehinde dikkate almayı uygun buluruz. Sanık 25 yaşında genç ve sabıkası birkimsedir. KKTC'de kaldığı kısa sürede
kaza dışında bir trafik sicili mevcut değildir. Sanık çocuk yaşta iken ailesi babası tarafından terk edilmiş ve sanık çalışma hayatına atılmak zorunda kalmıştır. İki güzellik salonu bulunan sanık yaşadığı üzücü kaza dolayısı ile başı boş kalmış buna rağmen sanık kendi akıbetinden çok müteveffiyen ve ailesinin akıbetine üzülmüştür. Sanık yaşadığı kaza dolayısı ile derin bir üzüntü içerisine girmiş geceleri uyuyamayacak kadar ıstırap çekmektedir. Sanık tutuklu kaldığı süre içerisinde ailesi ile görüşememiş kendisini ziyaret etmek isteyen eniştesi pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu emeline ulaşamadan geri dönmek zorunda kalmıştır. Tüm bu hususları sanığın kişisel ve ailevi durumu açısından lehinde değerlendirmeyi uygun buluruz. Sanığın mahkum olduğu suçların ciddiyetini, trafik kazalarının ve trafikte meydana gelen ölümlerin halen artış halinde olan vahim suçlar olduğunu, bu tür suçların sonuçları itibarıyla telafisi imkansız acılara sebep olduğunu ve mutlaka önüne geçilmesi gereken suçlar olduğunu, Yargıtay;ın bu tür suçlarda ceza takdir ederken sanığın özel durumundan ziyade kamu menfaatinin korunması yönünde ceza takdir edilmesi gerektiğine dair prensiplerden hareketle sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun buluruz”dedi. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
Kaza nasıl olmuştu?
Güzelyurt – Lefke anayolunda 7 Haziran 2022 tarihinde saat 21.25’te iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 43 yaşındaki Keziban Konuş, hayatını kaybetmişti. Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgilere göre kaza, 25 yaşındaki Hatip Sanmaz’ın yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araçla, 50 yaşındaki Ömer Konuş’un yönetimindeki HC 297 plakalı salon aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelmiş, HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban Konuş ağır yaralanmıştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve 5 gün yaşam mücadelesi veren Keziban Konuş, tüm çabalara karşın hayatını kaybetmişti. (Kamalı Haber) 

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Son Güncelleme: 12.01.2023 14:06
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