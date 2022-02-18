banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
Sucuoğlu: “Hükümet kurma çalışmaları bugün sonuçlanacak”
Sucuoğlu: “Hükümet kurma çalışmaları bugün...
Özersay: “Bizimle görüşülen 2’li hükümet modelidir”
Özersay: “Bizimle görüşülen 2’li hükümet...
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya...
11 Babayiğit lazım bize!
11 Babayiğit lazım bize!
banner404

Ölümlü kaza zanlısına ek tutukluluk

Lefkoşa'da meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Samet Öztep covid testinin pozitif olması nedeniyle gıyabında ek tutukluluk duruşması görüşüldü.

18 Şubat 2022 Cuma 17:29
Ölümlü kaza zanlısına ek tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber   

banner341
Lefkoşa'da meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Samet Öztep covid testinin pozitif olması nedeniyle gıyabında ek tutukluluk duruşması görüşüldü.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, zanlı Samet Öztep’in 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde yönetimindeki SP 180 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiğini belirterek,  Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğinde o esnada, karşıdan gelip düz gitmekte olan sol şerit içerisinde seyretmekte olan Ali Diyapoğlu’nun (E-34-TC-Paketçi) yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma gerçekleştiğini vurguladı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu’nun yapılan otopside trafik kazasına bağlı kafatası kırıkları ve beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini belirtti. Polis, motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu'dan tahlil maksatlı 10 CC kan örneği alındığını söyleyerek, SP 180 plakalı araç sürücüsünün ise suçüstü hali gereği tutuklandığını bildirdi. Polis, soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtlarının bulunduğunu, dile getirip, serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 7 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Samet ÖztepTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayet.. Adaletten kaçamadı!
Cinayet.. Adaletten kaçamadı!
Gardiyan başını yaktı!
Gardiyan başını yaktı!
Narkotik’ten büyük operasyon: 7 kiloya yakın uyuşturucu piyasa değeri 10 milyon TL
Narkotik’ten büyük operasyon: 7 kiloya yakın uyuşturucu piyasa değeri 10 milyon TL
Falyalı'nın korumaları cezaevine gönderildi!
Falyalı'nın korumaları cezaevine gönderildi!
Falyalı cinayeti! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Falyalı cinayeti! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
38 yaşında hayatını kaybetti
38 yaşında hayatını kaybetti
Eski sevgilisine attığı mesaj başını yaktı!
Eski sevgilisine attığı mesaj başını yaktı!
Polise araçla çarpıp kaçtı
Polise araçla çarpıp kaçtı
Terzide pantolonunu deneyen kıza cinsel saldırıda bulundu iddiası
Terzide pantolonunu deneyen kıza cinsel saldırıda bulundu iddiası
Falyalı cinayeti.. 2 araç ve 2 kişi aranıyor
Falyalı cinayeti.. 2 araç ve 2 kişi aranıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim