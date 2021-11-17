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Ölümlü kaza zanlısı yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi

17 Kasım 2021 Çarşamba 21:46
Ölümlü kaza zanlısı yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi

14.11.21 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Tatlısu- Girne anayolu üzerinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 59 yaşındaki Gülcan Ter’ in ölümüne neden olmakla suçlanan SE 999 plakalı araç sürücüsü Harun TER (E-31) bugün 17.11.21 tarihinde sağlık ekibi refakatinde sedye üzerinde mahkeme salonuna getirilerek yapılan duruşma sonrasında 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada annesinin ölümüne neden olmanın ıstırabı ve acısı ile mahkeme salonunda gözyaşı döken zanlı salonda bulunanların yüreğini dağlarken iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren müfettiş muavini Ömer Çakır, olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Zanlının tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölüme sebep olma, ihtiyatsız ve tehlikeli sürüş, gereken azami dikkati ve ihtimamı göstermeksizin motorlu araç sürüp kaza yapma, sürat, mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeme, hitam bulmuş ehliyetle araç sürme ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma suçlarından methaldar olduğunu aktardı.

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Meselenin tahkikatını sürdüren Çakır kaza yerinde tüm ölçüm ve değerlendirilmenin yapıldığını, kazada zanlının ayağında ve kolunda kırıklar oluştuğunu, yaralanan diğer şahısların ise tedavilerini müteakip taburcu olduklarını belirtti.

15.11.21 tarihinde kazada hayatını kaybeden Gülcan Ter’ e Lefkoşa devlet hastanesinde otopsi yapıldığını, kafatasında oluşan parçalı kırık sonucu hayatını kaybettiği yönünde rapor temin edildiğini aktaran tanık polis subayı, tahkikatın devam ettiğini ancak bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan zanlının KKTC de çalışma izniyle bulunduğunu, yalnız yaşadığını ve bakmakla yükümlü olduğu birisinin bulunmadığına değindikten sonra yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının yargılanıncaya değin ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini, ayrıca savunma avukatının talebi doğrultusunda zanlının Lefkoşa Devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gülcan TerHarun TER
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