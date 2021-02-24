Ölümle neticelenen trafik kazasında araç sürücüsü teminata bağlandı

Kaza ile ilgili tahkikatını tamamlayan polis 23.02.21 tarihinde zanlıyı yeniden yargıç huzuruna çıkardı ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını sağladı.

Teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, Polis çavuşu Berk Mertcanoğlu’nu, şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PÇ Mertcanoğlu yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle mahkemeye anımsatmada bulundu. Tanık polis şahadetinde, 20.02.21 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gazimağusa’da sakin Casim Sürücü’ nün (E-50), yönetimindeki SM 274 plakalı motosiklet ile DAÜ içerisindeki toprak patika bir yoldan Mustafa Kemal Bulvarına dikkatsizce giriş yapıp sağ tarafa büyük sanayi bölgesi istikametine dönüş yaptığı esnada ayni yolda sosyal konutlar istikametine taraf dikkatsizce ve süratli bir şekilde seyreden Gazimağusa sakini Ertuğrul Çelebi’nin (E-30) yönetimindeki MM 776 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu bir kaza meydana geldiğini söyledi.

Kazada ağır yaralanan Casim Sürücü’nün ciğer kanaması ile kaburga kırıkları teşhisiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine yoğun bakım servisine alındığını belirten tanık polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralının 21.02.21 tarihinde saat 02.15’de hayatını kaybettiğini söyledi.

21.02.21 tarihinde MM 776 plakalı araç sürücüsü Ertuğrul Çelebi’nin tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığına belirten tanık polis, kazada her iki tarafın da kusuru olduğuna değindi.

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığına dikkat çeken tanık polis, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışının men edilerek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki olgu ve şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)