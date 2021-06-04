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Ölen kardeşinin kanında uyuşturucu olup olmadığı araştırılacak

Gönyeli’de meydana gelen şüpheli ölüm meselesi için yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Franklyn Igbozuruika mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 14:48
Ölen kardeşinin kanında uyuşturucu olup olmadığı araştırılacak
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Kamalı Haber

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olguları aktardı. Polis, 2.06.2021 tarihinde Gönyeli’de zanlı Franklyn Igbozuruika’nın ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Adli Şube ekibinin yaptığı aramada yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunup, emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, Paskal Chukwuebuka Ireka’ya otopsi yapılacağını ve kanında uyuşturucu olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Polis, uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Franklyn Igbozuruika, “Ölen kişi benim kardeşimdir. Ona olan şeyden memnun değilim. Polis gereği araştırsın çünkü öğrenmek istiyorum. Polis ve ambulansı arayan kişi benim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 04.06.2021 14:55
Anahtar Kelimeler:
Franklyn Igbozuruika
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