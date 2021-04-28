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Oktay Özuçar tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de meydana gelen "Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Yüzünden Ölüme Sebebiyet Verme, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına Aykırı Hareket " suçlarından tutuklanan zanlı Oktay UZUÇAR mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:43
Oktay Özuçar tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

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Gencer 27 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15 raddelerinde Gönyeli' de Zeybek Sokak üzerinde bulunan ev inşaatının 2. Katının çatı kısmında Lefkoşa' da sakin zanlı Oktay UZUÇAR mahiyetinde işçi olarak çalışan Lefkoşa'da sakin Hacı DURUKHAN’ın gerekli emniyet tedbirlerini almadan iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı olarak çalışmasına müsaade edip adı edilenin dengesini kaybederek 9.38m yükseklikten şömine bacası içerisine düşüp yaralanmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Polis Hacı DURUKHAN’ın kaldırılmış olduğu LDH Acil servisinde görmüş olduğu tedaviye müteakip, YDÜ yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının aynı gün Derdest emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın halen devam etmekle birlikte zanlının etki edebileceği kısmı tamamlanmış olup mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda 1 gün ispati vücut yapması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 Bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Oktay Özuçar
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