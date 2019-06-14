banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90787
ALTIN
253.728
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4042
EURO
6.5887
Kuyumcu soygununda gelişme
KUYUMCU SOYGUNUNDA GELİŞME
Kaçak öğrenci tutuklandı
KAÇAK ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
Kurşunlama olayında gelişme! Zanlı sayısı 3’e düşerken olayla ilgili 2 dosya tanzim edildi
KURŞUNLAMA OLAYINDA GELİŞME!
Serbest bırakıldı
SERBEST BIRAKILDI
banner307
Flaş Haber
Ne yaptın ERHAN!
Kapat

Öğrenci diye geldiler hırsız çıktılar

Öğrenci diye geldiler hırsız çıktılar

14 Haziran 2019 Cuma 19:00
Öğrenci diye geldiler hırsız çıktılar

Öğrenci diye geldiler hırsız çıktılar

Evrim Kamalı

banner317
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Lemar Süpermarkete giden yaşları 19 ile 22 olan 4 kadın zanlı bakım ürünleri çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Kazım Sevinç, zanlılar Çiğdem Bilgiç Perçin Gülmez Nida Yağşı, Sümeyra Oran’ın 31.05.2019-10.06.2019 tarihleri arasında 11.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa' da faaliyet gösteren Lemar Küçük Kaymaklı şubesi market içerisindeki 2 adet Schwarzhopf Gliss marka 200 ml.saç bakım, 2 adet Lereal Elseve 150 ml kozmetik, 1 adet Nivea marka 150 ml. cream care, 3 adet Elidor marka 100 ml. saç serumu, 1 adet Nivea marka 150 ml.yüz yıkama köpüğü, 1 adet Neutragene marka 50 ml. cream, 1 adet Nivea 200 ml. Tonik, 1 adet Elseve marka 200 ml. bakım spreyi, 1 adet Nivea marka 200 ml. toniğini toplam değerleri 381.61 TL' yi kasaya ödeme yapmadan marketten çıkararak sirkat ettiklerini belirtti. Polis,  TC uyruklu olan ve KKTC' de öğrenci statüsünde bulunan zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
HırsızMarket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuyumcu soygununda gelişme
Kuyumcu soygununda gelişme
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Kanında 5 ay sonra uyuşturucu çıkan zanlı teminata bağlanarak serbest kaldı
Kanında 5 ay sonra uyuşturucu çıkan zanlı teminata bağlanarak serbest kaldı
Kaçak öğrenci tutuklandı
Kaçak öğrenci tutuklandı
Kurşunlama olayında gelişme! Zanlı sayısı 3’e düşerken olayla ilgili 2 dosya tanzim edildi
Kurşunlama olayında gelişme! Zanlı sayısı 3’e düşerken olayla ilgili 2 dosya tanzim edildi
Serbest bırakıldı
Serbest bırakıldı
Dolgun 6 yıl hapis yatacak
Dolgun 6 yıl hapis yatacak
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ağır cezaya havale edildi
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ağır cezaya havale edildi
Araba hırsızlığında 3 zanlı şartsız 1 zanlı teminatla serbest 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk
Araba hırsızlığında 3 zanlı şartsız 1 zanlı teminatla serbest 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk
Güney’den araç sirkat olayında 1 zanlı daha serbest kaldı
Güney’den araç sirkat olayında 1 zanlı daha serbest kaldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim