Öğrenci diye geldiler hırsız çıktılar

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da Lemar Süpermarkete giden yaşları 19 ile 22 olan 4 kadın zanlı bakım ürünleri çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Kazım Sevinç, zanlılar Çiğdem Bilgiç Perçin Gülmez Nida Yağşı, Sümeyra Oran’ın 31.05.2019-10.06.2019 tarihleri arasında 11.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa' da faaliyet gösteren Lemar Küçük Kaymaklı şubesi market içerisindeki 2 adet Schwarzhopf Gliss marka 200 ml.saç bakım, 2 adet Lereal Elseve 150 ml kozmetik, 1 adet Nivea marka 150 ml. cream care, 3 adet Elidor marka 100 ml. saç serumu, 1 adet Nivea marka 150 ml.yüz yıkama köpüğü, 1 adet Neutragene marka 50 ml. cream, 1 adet Nivea 200 ml. Tonik, 1 adet Elseve marka 200 ml. bakım spreyi, 1 adet Nivea marka 200 ml. toniğini toplam değerleri 381.61 TL' yi kasaya ödeme yapmadan marketten çıkararak sirkat ettiklerini belirtti. Polis, TC uyruklu olan ve KKTC' de öğrenci statüsünde bulunan zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.