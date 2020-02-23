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Odun sobası yangına neden oldu

Odun sobası yangına neden oldu

23 Şubat 2020 Pazar 11:35
Odun sobası yangına neden oldu
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23.02.2020 tarihinde saat 02:00 sıralarında Yıldırım’da, Selvi Sokak üzerinde bulunan Süleyman ŞANVERDİ’ye ait ikametgahta muhtemelen odun sobasından sıçrayan kıvılcım sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 3 yatak odası, 1 salon ve mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir.

Yangında dumandan etkilenen Süleyman ŞANVERDİ (E-44), Fikret ŞANVERDİ (K-40), Hüseyin ŞANVERDİ (E-16) ve Ayşenur ŞANVERDİ (K-3) tedbir amaçlı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis’e kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman şanverdiYangınEv
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