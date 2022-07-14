Ne buldularsa çaldılar! İki tutuklu

20.05.2022-01.06.2022 tarihleri arasında, Cihangir’de, Çıkmaz Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 2 adet klima dış ve iç üniteleri, 7 adet alüminyum çerçeveli sineklik teli, 5 adet bakır tencere, 2 adet lavabo çeşmesi ve gazlı şofben çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.C.(E-18) ve M.G.Y.(E-19) tutuklanmıştır. Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamasında, çalmış oldukları klima dış ünitesini Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işyerine 1050TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.