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Narkotik Polisi'nden "Noel Baba" operasyonu

Girne’de Narkotik polisleri tarafında gerçekleştirilen Noel Baba operasyonu ile tasarruflarında 832 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

12 Ocak 2021 Salı 16:22
Narkotik Polisi'nden "Noel Baba" operasyonu
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Narkotik polisleri tarafında gerçekleştirilen Noel Baba operasyonu ile tasarruflarında 832 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Ahmet Bayram 31 Aralık 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine Girne adresinde sakin zanlı Ali Solmaz’ın alınan ihbar üzerine ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 832 adet MDMA türü uyuşturucu madde içeren hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis yapılan soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı görülen zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek’in tutuklandığını ve söz konusu haplar ile ilgili izahat istendiğinde Ahmet Şimşek’in yönlendirmesi ile konu hapları ithal ettirdiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis meselenin soruşturmasının kısmen tamamlandığını ve zanlıların etki edemeyeceğini belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemelerine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Noel Baba OperasyonuHapUyuşturucuAli SolmazAhmet Şimşek
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