Mustafa Şen 1 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensevolayla ilgili bulguları aktardı.Sensevhuzurda bulunan zanlı Mustafa Şen’in "Müstahdem Tarafından Sirkat ve İkamet İzinsiz KKTC'de İkamet Etmek" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis 28 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa'da, zanlı Mustafa Şen’in müstahdemi olduğu Car Park Car Clinic isimli oto temizleme iş yerinde araç bakım ve temizliği için almış olduğu 1500 TL'yi iş yerine yatırmayarak sirkat ettiğini belirtti.

Polis olayın bilgilerine 14 Eylül 2021 tarihinde aktarılmış olup yapılan muhaceret kontrolünde Mustafa Şen'in 9 Ocak 2021 tarihi itibari ile 224 gün KKTC'de yasal ikamet izninin bulunmadığı tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlının müstahdemi olarak temin ettiği paraları yatırmadığını destekleyen tanık ifadesi olmakla birlikte zanlı vermiş olduğu sözlü beyanında konu parayı şirket kasasına yatırmadığı ve Türkiye'de ki kuzenine gönderdiğini bilahare de kendi ihtiyaçlarını karşıladığı beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığından yasal statüsünü de dikkate alınarak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlı da söz hakkı alarak böyle bir suç işlemediğini, işten çıkmak istediği için böyle bir sorun çıkardıklarını, kendisini cezalı duruma düşürdüklerini, yazışmaların WhatsApp konuşmalarında bulunduğunu savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Hazal Hacımulla zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ay süre ile cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.