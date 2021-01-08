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Mustafa Aktunç ve Sedat Akkoyun'a otopsi yapıldı

Her iki şahıs da önceki gün aniden rahatsızlanarak hayatlarını kaybetmişti.

08 Ocak 2021 Cuma 13:15
Mustafa Aktunç ve Sedat Akkoyun'a otopsi yapıldı
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06.01.2021 tarihinde, Taşkınköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa HASTUNÇ (E-72)’un doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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06.01.2021 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sedat AKKOYUN (E-61)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “solunum ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AktunçSedat Akkoyun
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