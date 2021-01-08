Mustafa Aktunç ve Sedat Akkoyun'a otopsi yapıldı

06.01.2021 tarihinde, Taşkınköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa HASTUNÇ (E-72)’un doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



06.01.2021 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sedat AKKOYUN (E-61)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “solunum ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.