Motor hırsızlığı yapan zanlı 50 bin TL kefalet tutuksuz yargılanacak!

Evrim KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci, olguları aktardı. Polis, zanlı Çağrı Demirkıran’ın Sirkat ve Kasti Hasar suçuna methaldar olduğunu belirtti. Yorgancı, 24.09.2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı’da Yusuf Güner’in kullanımında bulunan ve kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakılan, Popeyes isimli işyerine ait Honda Fizy marka MH 898 plakalı motosikletin zanlı tarafından sirkat edildiğini söyledi. Polis 2 bin 400 TL değerindeki motosiklete monte edilmiş olan Termoking marka yemek taşıma kutusu ile kızağını kasten kırıp söküldüğünü belirtti. Polis, motosikletin ön ve arka plakalarının söküldüğüne, arka farını muhtemelen sert bir cisimle kırılıp, hasara uğratıldığını ve motosikletin koltuğundaki 350 TL değerindeki helmetin sirkat edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 25.09.2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını ve zanlının gösterimiyle yemek taşıma kutusu ile helmentin bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının sirkat ve kasti hasar suçlarından sabıkaları olduğunu söyledi. Polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.