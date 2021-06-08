banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yargıya müdahale girişi mi!
Yargıya müdahale girişi mi!
Geciken e-devlet kime fayda?
Geciken e-devlet kime fayda?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Sağlıkta kumar döngüsü
Sağlıkta kumar döngüsü
banner376

Mormenekşe, Mutluyaka ve Gazimağusa'da yangın

3 farklı yerde çıkan yangınlar pek çok zarara yol açtı..

08 Haziran 2021 Salı 12:15
Mormenekşe, Mutluyaka ve Gazimağusa'da yangın
banner337

1.   07.06.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Atlılar - Mormenekşe Anayolu Mormenekşe köy girişi yakınlarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu çeşitli şahıslara ait yaklaşık 265 dönüm anız, 27 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2.    07.06.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında Mutluyaka Ağıllar Bölgesinde henüz tespit edilmeyen  sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; yangın sonucu çeşitli şahıslara ait 5 dönüm biçilmemiş arpa, 100 adet 6 metre uzunluğunda kelepçeli ana hat borusu, 60 adet 50 metre uzunluğunda 16’lık damlama su borusu, 25 adet ayaklı fıskiye ve ince saçtan yapılmış kulübe yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.          

banner341
 

3.    07.06.2021 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da 2.5 mil Belediye Çöplük Alanı yakınlarında bulunan arazi içersinde rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu Erdoğan VOLKAN’a ait 200 metre uzunluğundaki 75’lik ana su borusu,  400 metre uzunluğunda 20’lik damlatma lastiği ve 25 metre uzunluğundaki kalın sera naylonu tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Son Güncelleme: 08.06.2021 12:20
Anahtar Kelimeler:
Yangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 kişi yasağa uymadı!
4 kişi yasağa uymadı!
Müstahdem tarafından hırsızlık
Müstahdem tarafından hırsızlık
Girne'de intihar!
Girne'de intihar!
Bulundukları araçta 100 ml uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı
Bulundukları araçta 100 ml uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı
David Phenson Jhon 4 gün daha poliste tutuklu kalacak
David Phenson Jhon 4 gün daha poliste tutuklu kalacak
Quadri Ayinde Saliu 3 gün poliste tutuklu kalacak
Quadri Ayinde Saliu 3 gün poliste tutuklu kalacak
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Resmi evrak sahteledi
Resmi evrak sahteledi
Güneş Deniz mahkeme huzuruna çıkarıldı
Güneş Deniz mahkeme huzuruna çıkarıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim