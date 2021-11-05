banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatları ödendi
Kuraklık tazminatları ödendi
3 sendika bugün grevde
3 sendika bugün grevde
Kıbrıs Özel Temsilcisi nihayet atandı
Özel temsilci nihayet atandı
Sedat Peker bizimle kafa mı buluyor?
Sedat Peker bizimle kafa mı...
banner376

Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Toz duman adını verdiği operasyonda 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü, 2 buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirmesiyle ilgili tutuklanan 6 zanlının ardından aranan zanlı Jennifer Trayc Ohunyon tutuklanarak bugün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

05 Kasım 2021 Cuma 16:15
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Toz duman adını verdiği operasyonda 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü, 2 buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirmesiyle ilgili tutuklanan 6 zanlının ardından aranan zanlı Jennifer Trayc Ohunyon tutuklanarak bugün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.  

 Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Sakallı,  zanlı Jennifer Trayc Ohunyon’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Metamfetamin ve Hint Keneviri İthal, Verme, Alma ve Tasarruf), suçlarına methaldar olduklarını açıkladı. Polis, 27.10.2021 tarihinde Lefkoşa'da ve Girne'de meydana gelen 2 kilo 250 gram Methamfetamine ile 4 kilo 340 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan huzurda bulunan Zanlı Jennifer Trayc Ohunyon’un 04.11.2021 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Gönyeli-Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, ayni gün 17:00-17:20 saatleri arasında zanlının Konut Sokak No:41 Gönyeli Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi. Polis, yine ayni gün zanlıdan yapılan soruşturmalarda Ruben Oliver Ibunoluwa'ya teslim ettiği ve içerisinde uyuşturucu madde olan valizi 20.10.2021 tarihinde Nijerya Hava Limanında yine Ruben Oliver Ibunoluwa'nin yönlendirmesi ile tanımadığı bir şahıstan alarak KKTC'ne getirdiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının kısmen suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Trayc OhunyonUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 gün tutuklu kalacak
7 gün tutuklu kalacak
Kaldıkları ikametgahta 11 gr uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs tutuklandı
Kaldıkları ikametgahta 11 gr uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs tutuklandı
Kanunsuz uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı
Kanunsuz uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı
Video Skandalı zanlıları serbest
Video Skandalı zanlıları serbest
24 bin TL'yi cebine attı!
24 bin TL'yi cebine attı!
Veysel Akpınar Girne'de yakalandı
Veysel Akpınar Girne'de yakalandı
Çiftçi hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecek
Çiftçi hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecek
Tacizcinin arkadaşı hırsızlıktan tutuklandı
Tacizcinin arkadaşı hırsızlıktan tutuklandı
İbrahim Berkem Erülkü tutuksuz yargılanacak
İbrahim Berkem Erülkü tutuksuz yargılanacak
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim