Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Toz duman adını verdiği operasyonda 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü, 2 buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirmesiyle ilgili tutuklanan 6 zanlının ardından aranan zanlı Jennifer Trayc Ohunyon tutuklanarak bugün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Sakallı, zanlı Jennifer Trayc Ohunyon’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Metamfetamin ve Hint Keneviri İthal, Verme, Alma ve Tasarruf), suçlarına methaldar olduklarını açıkladı. Polis, 27.10.2021 tarihinde Lefkoşa'da ve Girne'de meydana gelen 2 kilo 250 gram Methamfetamine ile 4 kilo 340 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan huzurda bulunan Zanlı Jennifer Trayc Ohunyon’un 04.11.2021 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Gönyeli-Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, ayni gün 17:00-17:20 saatleri arasında zanlının Konut Sokak No:41 Gönyeli Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi. Polis, yine ayni gün zanlıdan yapılan soruşturmalarda Ruben Oliver Ibunoluwa'ya teslim ettiği ve içerisinde uyuşturucu madde olan valizi 20.10.2021 tarihinde Nijerya Hava Limanında yine Ruben Oliver Ibunoluwa'nin yönlendirmesi ile tanımadığı bir şahıstan alarak KKTC'ne getirdiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının kısmen suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.