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Mide bulandıran olay... 7 yaşından itibaren çocuğa...

16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel tecavüze teşebbüs, Cinsel istismar ve Cinsel saldırı suçlarından tutuklanan çocuğun dayısı M.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ağustos 2022 Salı 14:03
Mide bulandıran olay... 7 yaşından itibaren çocuğa...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel tecavüze teşebbüs, Cinsel istismar ve Cinsel saldırı suçlarından tutuklanan çocuğun dayısı M.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan M.E.’nin 16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel tecavüze teşebbüs, Cinsel istismar ve Cinsel saldırı suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2017-2022 tarihleri arasında zanlı M.E.’nin yeğeni olan 12 yaşındaki kız çocuğunun müteakip defalarca çocuğa cinsel saldırıda bulunduktan sonra Cinsel tecavüze teşebbüs edip çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Polis, M.E.’nin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifadesinde suçları kabul etmediğini,  sadece dayı şefkati ile kucağına oturtup yanaklarından öptüğünü söylediğini anlattı. Polis, çocuğun ifadesinin sosyal hizmet uzmanları eşliğinde alındığını ve yeğenine 7 yaşından itibaren cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik ifadesinin bulunduğunu söyledi.  Polis, meselenin ciddi bir mesele olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip, zanlının ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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