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Mesaj attı diye bıçakladı

5 Ağustos tarihinde sevgilisine mesaj attığı gerekçesi ile sokak ortasında M.S’yi önce darp edip sonra bıçaklayan zanlı Syed Tabraız Ashıq tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ağustos 2020 Cuma 14:46
Mesaj attı diye bıçakladı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

5 Ağustos tarihinde sevgilisine mesaj attığı gerekçesi ile sokak ortasında M.S’yi önce darp edip sonra bıçaklayan zanlı Syed Tabraız Ashıq tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

6 CM KESİK OLUŞTU

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olayı şöyle aktadır.

5 Ağustos 2020 tarihi, saat 22.30 sıralarında zanlı Syed Tabraız Ashıq Lefkoşa’da bir yol üstünde M.S ile karşılaştı. Sevgilisine mesaj attığı gerekçesi ile arabasından inip önce M.S’ye tokat attı. Daha sonrasında cebinden çıkardığı kesici alet ile M.S’yi sağ kolundan yaraladı. M.S’nin kolunda 6 santimetre uzunluğunda bir kesik oluştu.

3 GÜN TUTUKLUK KARARI

Polis, olayın 07 Ağustos 2020 tarihinde polisin bilgisine getirildiğini ve zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, olayda kullanılan kesici aletin arandığını ve tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Syed Tabraız AshıqYARALAMA
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