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Mehmet Selim Çiçek 2 ay hapis yatacak

Ülkemizde yaşanan cinsel içerikli video skandallarına birde çıplak fotoğraf skandalı eklendi.

22 Ekim 2021 Cuma 14:35
Mehmet Selim Çiçek 2 ay hapis yatacak

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Kamalı Haber

Sarhoş olan bir şahsın çıplak fotoğraflarını çekip tehdit eden zanlı Mehmet Selim Çiçek mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis,  zanlı Mehmet Selim Çiçek’in Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Şiddet Kullanma Tehdidi suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 20.10.2021 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Lefkoşa' da Surlariçi'nde faaliyet gösteren Antik House isimli pansiyonun 6 numaralı odasına konuşmak için gelen zanlının, konu oda içerisinde ikamet eden H.D.'nin alkollü olduğundan uyuyakaldığı bir esnada çıplak resimlerini cep telefonuna çekip özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi.

Polis zanlının ayrıca söz konusu resimleri internette paylaşmamasına karşılık para isteyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının TC vatandaşı olup KKTC' de Turist olarak bulunup bir bağı bulunmadığını söyledi.

Polis, tahkikatın henüz tamamlanmamış olup, bu aşamada zanlının tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığından cep telefonunun PGM Data İncele Uzmanı tarafından incelenmesi konu resimleri paylaşmış olma ihtimalinin araştırılması gerektiği gerekmekte olup zanlı davası görüşülünceye deyin tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Adaya 10 gün önce geldim. Girne Kapısı’nda tanıştık. Beni çay içmek için çağırdı. Kapıyı kilitledi. Kafası güzeldi. Bana kumpas kurdu sandım. Ben de fotoğraflarını çektim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Selim Çiçekçıplak Fotoğrafözel Hayatın Gizliliğini Ihlal
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