Maya Muhyyeva 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

Gencer, zanlı Maya Muhyyeva'nın müstahdem tarafından sirkat ve ikametgâhtan sirkat suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Gencer, zanlının Ocak 2021 ayı içerisinde çalışmakta olduğu B. S.'nin ikametgâhında temizlik yapmakta olduğu esnada yatak odasında muhafaza edilmekte olan bayan çantası içerisinden muhtelif ziynet eşyaları sirkat ettiğini belirterek, olayın 11 Ocak 2021'de polisin bilgisine geldiğini kaydetti.

Zanlının ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapılmaya gidildiğini dile getiren Gencer, zanlının bu esnada ikametgâhın tuvaletindeki sifonu çekmesinin ardından ikametgâha bağlı rögarda arama yapıldığını ifade etti.

Gencer, yapılan arama sonucunda muhtelif modellerde siyah naylon parçaları içerisinde sarılmış toplam 11 adet ziynet eşyası bulunup emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Aranmakta olan emarelerin, alınacak ifadelerin söz konusu olduğunu anlatan Gencer, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan emarelere ve alınacak ifadelere etki etme olasılığının olduğunu bildirdi.

Gencer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri verdi.