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Maya Muhyyeva 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Maya Muhyyeva yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ocak 2021 Cuma 15:50
Maya Muhyyeva 3 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fatma Gökalp olayla ilgili bulguları aktardı.

Gökalp, zanlı Maya Muhyyeva'nın müstahdem tarafından sirkat ve ikametgâhtan sirkat suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

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Gencer, zanlının Ocak 2021 ayı içerisinde çalışmakta olduğu B. S.'nin ikametgâhında temizlik yapmakta olduğu esnada yatak odasında muhafaza edilmekte olan bayan çantası içerisinden muhtelif ziynet eşyaları sirkat ettiğini belirterek, olayın 11 Ocak 2021'de polisin bilgisine geldiğini kaydetti.

Zanlının ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapılmaya gidildiğini dile getiren Gencer, zanlının bu esnada ikametgâhın tuvaletindeki sifonu çekmesinin ardından ikametgâha bağlı rögarda arama yapıldığını ifade etti.

Gencer, yapılan arama sonucunda muhtelif modellerde siyah naylon parçaları içerisinde sarılmış toplam 11 adet ziynet eşyası bulunup emare olarak alındığını ve yapılan değer tespitinde konu eşyaların 41 740 TL olduğunu mahkemeye aktardı.

Gökalp, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını zanlının ikamet izninin araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Maya Muhyyeva
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