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Marketten içki çaldı, tutuklandı

Marketten içki çaldı, tutuklandı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:26
Marketten içki çaldı, tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir market içerisinden içki çalan zanlı Anastasia Kourtella tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Buket İnce, 05.07. 2019 tarihinde saat 12: 50 raddelerinde Lefkoşa  Ortaköy’de faaliyet gösteren Lemar isimli süpermarket içerisinde GKRY’de sakin Anastasia Kourtella’nın söz konusu market içerisinden değeri 130 TL olan bir adet 70’lik Chivas Regal marka içkiyi sirkat ettiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlının tasarrufunda sirkat etmiş olduğu 1 adet 70’lik Chıvas Regal marka içki ile olay mahallinde tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belitti. Meselenin tahkikatının yeni başladığını ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu söyleyen polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün sure ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, özür dileyerek, hasta olduğunu, ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi, zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine ve soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
IçkiçaldıMarketAnastasia Kourtella
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