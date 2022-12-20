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Market hırsızı mahkemeye çıkarıldı

Marketlerden hırsızlık yaptığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Edward C. Weah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Aralık 2022 Salı 14:38
Market hırsızı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) – Marketlerden hırsızlık yaptığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Edward C. Weah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Recep Abakan, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Edward C. Weah’ın Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 28.11.2022 tarihinde saat 17.00-18.35 saatleri arasında Lefkoşa'da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Girne'de sakin Raşit Özdoğançay’ın yaptığı Lucky Brothers isimli süpermarket içerisine giren zanlı Edward C. Weah ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsın, market içerisinde satışa sunulan ve toplam değerleri 11.160TL olan 4 adet Henessy Vsop marka ve 2 adet Henessy XO marka alkollü içkileri ödemeden market dışına çıkararak sirkat ettiklerini belirtti. Polis, zanlı Edward C. Weah’ın 01.12.2022 tarihinde saat 17.20-17.30 saatleri arasında aynı süpermarket içerisine girerek, market içerisinde satışa sunulan ve toplam değerleri 3.750 TL olan 1 adet Hennsy XO marka alkollü içkileri ödemeden market dışına çıkararak sirkat ettiğini söyledi. Polis,  zanlı 09.12.2022 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Küçükkaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Fuat Teke’nin yapmakta olduğu Günmar isimli market içerisine girerek market içerisinde satışa sunulan 970 TL değerindeki bir adet Hennessy Vsop marka alkollü içkiyi ödemeden market dışına çıkararak sirkat etiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili incelenen kamera görüntülerinde zanlı Edward C. Weah olarak tespit edildiğini ve 16.12.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde temin edilen derdest emir gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emir gereği ikametgahında yapılan aramada bahse konu sirkat edilen içkiler tespit edilemediğini söyledi. Polis, zanlının suçunu kabul edip, gönüllü ifade vermiştir. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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