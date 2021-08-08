banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
126'sı yerel 156 pozitif vaka
126'sı yerel 156 pozitif vaka
Olmuyor işte!
Olmuyor işte!
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Popülizm yangın söndürür mü!
Popülizm yangın söndürür mü!
banner376

Mare Monte Plajı'nda cinsel taciz!

Alsancak’ta halk plajında yüzmekte olan H.Y. isimli kadını taciz eden zanlı Ali Karsu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ağustos 2021 Pazar 13:19
Mare Monte Plajı'nda cinsel taciz!

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Özerenler olayla ilgili bulguları aktardı.

Özerenler 7 Ağustos tarihinde saat 19.15 raddelerinde Alsancak’ta bulunan Mare-Monte Halk Plajında, Alsancak’ta sakin zanlı Ali Karsu 147 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada deniz içerisinde yüzmekte olduğu bir sırada, yine deniz içerisinde yüzmekte olan H.Y isimli kadının kalçasını eli ile sıkmak sureti ile Cinsel Saldırıda bulunduğunu söyledi.

banner341
Polis meselenin bilgilerine gelmesi üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve polise vermiş olduğu ifadede ve yapılan dava tebliğine suçu kabul etmediği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Hüseyin Özerenler zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı alkollü olabileceğini ancak böyle bir suç işlemediğini denizde yüzerken çarpıştıklarını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mare Monte Plajında Cinsel TacizAli Karsu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Yaprak Tantuni otoparkında bıçakla yaralama!
Girne Yaprak Tantuni otoparkında bıçakla yaralama!
17 kişi hakkında yasal işlem!
17 kişi hakkında yasal işlem!
Bostancı – Güneşköy arasında yangın
Bostancı – Güneşköy arasında yangın
Alsancak'ta iş kazası
Alsancak'ta iş kazası
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Girne'de bıçakla yaralama
Girne'de bıçakla yaralama
Esentepe'de ani ölüm
Esentepe'de ani ölüm
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 3 kişiye otopsi yapıldı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 3 kişiye otopsi yapıldı
Jenelyn Jeremia 3 gün poliste tutuklu kalacak
Jenelyn Jeremia 3 gün poliste tutuklu kalacak
Lionel Zacharie Banda Ndzana 3 gün poliste tutuklu kalacak
Lionel Zacharie Banda Ndzana 3 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim