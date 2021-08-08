Mare Monte Plajı'nda cinsel taciz!

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Özerenler olayla ilgili bulguları aktardı.

Özerenler 7 Ağustos tarihinde saat 19.15 raddelerinde Alsancak’ta bulunan Mare-Monte Halk Plajında, Alsancak’ta sakin zanlı Ali Karsu 147 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada deniz içerisinde yüzmekte olduğu bir sırada, yine deniz içerisinde yüzmekte olan H.Y isimli kadının kalçasını eli ile sıkmak sureti ile Cinsel Saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis meselenin bilgilerine gelmesi üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve polise vermiş olduğu ifadede ve yapılan dava tebliğine suçu kabul etmediği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Hüseyin Özerenler zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı alkollü olabileceğini ancak böyle bir suç işlemediğini denizde yüzerken çarpıştıklarını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.