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Mahkeme hırsızlara acımadı

Lefkoşa’da Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evini basıp darp ve soygun suçu işleyen Godwin Obediah Agbedi ve Andrew Osemudiamen Okhırıa 18 ay hapis cezası aldı.

25 Kasım 2021 Perşembe 15:38
Mahkeme hırsızlara acımadı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evini basıp darp ve soygun suçu işleyen Godwin Obediah Agbedi ve Andrew Osemudiamen Okhırıa 18 ay hapis cezası aldı.

Sanıklar, soygun ve darp olayının 22 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini söyledi. Polis, Godwin Obediah Agbedi ve Andrew Osemudiamen Okhıria’nın beraberindeki aranan 3 kişiyle kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evine izinsiz girip, Uwadiale’yi darp edip, çantasını, tıraş makinesini,  bazı şahsi eşyalarını, 5 bin TL parasını, iPhone 6 S Plus marka cep telefonunu ve laptopunu zor kullanarak alarak soygun suçunu işlemişti.  

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Kâtip açıkladı. Kâtip, sanıkların işledikleri soygun suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değindi. Kâtip, sanıkların işledikleri suçun toplumu huzursuz eden, kamu düzenini bozan ciddi ve vahim suç türlerinden olduğunun altını çizdi. Kâtip, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Gideon Jeffrey UwadıaleGodwin Obediah AgbedıAndrew Osemudiamen Okhırıa
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