Mağusa’da kız arkadaşına şiddet uyguladı

MAĞUSA’DA KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADI

Bugün sabah saatlerinde Gazimağusa' da kız arkadaşı B.D.’nin ikamet ettiği eve giden S.A.M., kız arkadaşının önceden aralarında geçen bir tartışmayı başkalarına aktardığı gerekçesiyle kız arkadaşının yüzüne tokat atmak ve tekmelemek suretiyle darp ederek burnunun kanaması ve şişmesine neden oldu.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı, mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olguları aktaran tahkikat memuru Mehmet Emin Doğan şikayetçinin burnunun kırık olup olmadığı konusunda henüz bir rapor temin edilemediğini belirterek zanlıya 3 gün tutuklu emri verilmesini talep etti. Zanlı avukatı ise tahkikat memuruna şikayetçinin şikayetçi olup olmadığını sordu. Tahkikat memuru cevaben olmadı diye cevap verdi. Avukatın ,müştekinin zanlıya bıçak çektiği yönünde zanlının size bir beyanı oldu mu sorusuna karşılık tahkikat memuru olmuştur cevabını verdi.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti (MHA)