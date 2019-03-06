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Mağusa’da bu da oldu! Karısıyla sevişme sahnelerini kayda aldı
MAĞUSA’DA BU DA OLDU!
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Mağusa’da bu da oldu! Karısıyla sevişme sahnelerini kayda aldı

Mağusa’da bu da oldu! Karısıyla sevişme sahnelerini kayda aldı

06 Mart 2019 Çarşamba 16:43
Mağusa’da bu da oldu! Karısıyla sevişme sahnelerini kayda aldı

MAĞUSA’DA BU DA OLDU! KARISIYLA SEVİŞME SAHNELERİNİ KAYDA ALDI

Gazimağusa’da eşiyle sevişme sahnelerini gizlice kayda alan ve olayı fark eden eşi  A.A nın müdahale etmesi ile çıkan tartışmada eşini ciddi şekilde darp eden KKTC  vatandaşı Ürdün uyruklu B.A Polis tarafından tutuklandı.

Bugün 6.3.2019 tarihinde Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı B.A, davası görüşülünceye kadar teminata bağlanarak serbest bırakıldı. Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız olgularla ilgili Mahkemeye aktardığı bilgide 5 Mart 2019 tarihinde Gazimağusa’da saat 23.00 raddelerinde zanlının birlikte yaşadığı eşi A.A  dan habersiz sevişme anlarını gizlice cep telefonuna kaydetmesi esnasında eşinin fark etmesi sonucu  aralarında bir tartışma yaşandığını söyledi. Tartışmanın devamında eşinin evden ayrıldığını ancak eşini ikametgahın dışında yolda yakalayarak ciddi şekilde darp etmesi esnasında çevre sakinlerinin ihbarı sonucu olayın Polise intikal ettiğini belirtti.

Eşinin şikayetiyle  6.3.2019 tarihinde tespit edilerek tutuklanan zanlının suçunu kabul etmediğini belirten tahkikat memuru  zanlının verdiği beyanında eşinin alkollü olduğunu ve yere düşmek suretiyle yaralandığını söylediğini belirtti.

Eşinden dolayı 2012 yılında KKTC vatandaşlığına geçen zanlının dosyasının tamamlandığını ve davasının görüşülünceye kadar Mahkemenin uygun göreceği şartlarda teminata bağlanmasını talep etti

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin Polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 50.000 şer bin TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada 1 gün en yakın Polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi kaydıyla serbest kalmasını, yerine getirmemesi halinde hükümsüz tutuklu olarak 1 ay merkezi cezaevine gönderilmesini emretti.  (MHA)

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