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Mağazalardan giyim eşyası ve arkadaşının laptopunu sirkat eden şahıs teminata bağlandı

05.12.21 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde, müşteri olarak girdiği iki giyim mağazasından toplam değerleri 2188.99 TL olan muhtelif giyim eşyalarının emniyet kilitlerini tasarrufundaki makas ile kesip hasara uğrattıktan sonra ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak suretiyle sirkat ettiği tespit edilen F.E (K-21) şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı. Sürdürülen soruşturmada, zanlının Kasım 21 ay’ı içerisinde ev arkadaşına ait 14765 TL değerinde bir adet diz üstü bilgisayarı da sirkat ettiği tespit edildi. 06.09.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede zanlı aleyhine 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

09 Aralık 2021 Perşembe 12:09
Mağazalardan giyim eşyası ve arkadaşının laptopunu sirkat eden şahıs teminata bağlandı

Zanlı 09.12.21 tarihinde “sirkat ve kasti hasar” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Emin Özbilen, zanlının 05.12.21 tarihinde Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren 2 giyim mağazasına müşteri olarak girdiğini, toplam değerleri 2188.99 TL olan muhtelif giyim eşyasını alarak soyunma odasında tasarrufundaki makas ile emniyet kilitlerini kesip hasara uğrattıktan sonra ödeme yapmadan mağazadan ayrıldığını söyledi. Mağaza çalışanları tarafından fark edilerek durumdan polisin haberdar edilmesiyle ayni gün alışveriş merkezinden ayrılmadan zanlının tespit edildiğini, sirkat etmiş olduğu giyim eşyalarının tasarrufunda bulunup emare alınmasından sonra tutuklandığını belirten tanık, zanlının mesele ile ilgili verdiği gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini, bunun yanında Kasım 21 ay’ı içerisinde bir üniversite içerisinde bulunan ve kız arkadaşı ile kaldığı yurt odasında arkadaşının 14765 TL değerindeki laptopunu çantası ve aparatları ile birlikte sirkat ettiği yönünde itirafta bulunduğunu aktardı.

Zanlının itirafı üzerine ayni gün kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada zanlıya ait kilitli bavul içerisinde bahse konu laptopun bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, gerek ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçunu kabul eden zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu Polise teslimi, 8 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün Polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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