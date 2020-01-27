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Lord'un davası 29 Ocak'a ertelendi

Lord'un davası 29 Ocak'a ertelendi

27 Ocak 2020 Pazartesi 17:10
Lord'un davası 29 Ocak'a ertelendi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde oğlunu planlayarak, iki gün boyunca göğüs ve karın kısmından defalarca bıçaklayarak öldürmekle itham edildi. Kunduracı, ithama karşılık, “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını verdi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davayı duruşma olarak 29 Ocak’a erteledi.

Sanık avukatının 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın suçun işlenmesinin öncesinde psikiyatr tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve boşanma aşamasında olduğunu belirtip, suçun işlendiği anda ceza-i ehliyeti olmadığını beyan etmişti.

Kunduracı, alt mahkemenin hem ithamı anladığı hem de cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin kararın bozulması için dosyaladığı istinaf reddedilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Bilge Lord KunduracıCinayet
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